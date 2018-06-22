Штаб: на Донбасі поранений військовий, бойовики використовували артилерію

Штаб Операції об’єднаних сил заявляє, що минулої доби на Донбасі через обстріли український військовий отримав осколкове поранення.

Як повідомляє прес-центр штабу, підтримувані Росієюбойовики 29 разів порушували режим тиші, три рази застосовували артилерію та міномети.

За даними штабу, минулої доби бої тривали біля населених пунктів Новотошківське, Станиця Луганська і Зайцеве.

«Не припиняються бойові дії на Донецькому напрямку поблизу Старогнатівки, Красногорівки, Мар’їнки та Новотроїцького. Найбільш активні бойові дії протягом доби точилися на Маріупольському напрямку – в районі населених пунктів Лебединське, Павлопіль та Гнутове», – йдеться у повідомленні.

Підтримувані Росією бойовики наразі не повідомляють про оперативну ситуацію на території, що перебуває під їхнім контролем.

20 червня внаслідок обстрілів в зоні проведення Операції об’єднаних сил були поранені троє українських військових.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.

