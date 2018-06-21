Штаб: минулої доби на Донбасі поранені 3 військових, бойовики застосовували артилерію

Штаб Операції об’єднаних сил заявляє, що минулої доби на Донбасі через обстріли поранені троє українських військових.

Як повідомляє прес-центр штабу, підтримувані Росією бойовики 30 разів порушили режим припинення вогню, з них 6 разів застосовували артилерію та міномети.

За даними штабу, на луганському напрямку бойовики з артилерії та стрілецької зброї обстрілювали позиції українських військових біля населених пунктів Новотошківське та Золоте.

У штабі зауважують, що на донецькому і маріупольському напрямках відзначається активізація бойовиків в районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Павлопіль, Водяне, Широкине, де в темну пору доби бойовики проводять провокаційні обстріли переважно зі стрілецької зброї і автоматичних гранатометів.

Підтримувані Росією бойовики з угруповання «ДНР» наразі не повідомляють про оперативну ситуацію на території, що перебуває під їхнім контролем, проте звинувачують українських військових в обстрілі околиці Горлівки ввечері 20 червня, внаслідок обстрілу нібито поранений місцевий житель.

19 червня внаслідок обстрілів в зоні проведення Операції об’єднаних сил були поранені троє українських військових.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.