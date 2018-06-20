Ситуація на Донбасі: за добу 3 військових поранені, бойовики 26 разів порушили перемир’я

Штаб Операції об’єднаних сил заявляє, що минулої доби на Донбасі через обстріли поранені троє українських військових.

Як повідомляє прес-центр штабу, підтримувані Росією бойовики 26 разів за добу порушували режим припинення вогню, з них 3 рази застосовували заборонене Мінськими домовленостями важке озброєння.

За даними штабу, на горлівському напрямку бойовики намагалися послабити оборонні рубежі українських військових біля населеного пункту Артемове.

Ситуацію на маріупольському напрямку в районах населених пунктів Старогнатівка, Чермалик, Талаківка та Водяне у штабі ООС називають «напруженою».

Підтримувані Росією бойовики наразі не повідомляють про ситуацію на території, що перебуває під їхнім контролем.

18 червня внаслідок обстрілів в зоні проведення Операції об’єднаних сил були поранені двоє українських військових.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.