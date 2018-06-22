СММ ОБСЄ: за тиждень 7,4 тисячі порушень режиму припинення вогню на Донбасі

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії організації з безпеки та співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) за тиждень із 11 до 17 червня зафіксувала 7,4 тисячі порушень режиму припинення вогню на Донбасі, повідомив перший заступник голови місії Александр Гуґ на брифінгу 22 червня.

«Ситуація з безпекою в Донецькій і Луганській областях за тиждень залишалася нестабільною та напруженою. Спостерігачі зафіксували близько 7 тисяч 400 випадків порушення режиму припинення вогню. Крім того, фіксується значне зростання використання важкого озброєння, яке мало бути відведене», – наголосив Гуґ.

Він наголосив на парадоксальності ситуації, коли сторони погодилися припинити стріляти, але повного припинення вогню не спостерігається.

Заступник голови місії також повідомив, що минулого тижня 34 рази обмежувалася свобода пересування місії ОБСЄ на Донбасі, за рік зафіксовано 996 таких випадків.

«Найбільш поширений і небезпечний тип обмеження – це міни», – зазначив Александр Гуґ.

Штаб Операції об’єднаних сил повідомляв, що лише минулої доби, 21 червня, підтримувані Росією бойовики 29 разів порушували режим тиші.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушенні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.