Українська сторона СЦКК: від російського кордону рухалися 15 вантажівок, ймовірно, зі зброєю

Українська сторона Спільного центру з контрою та координації питань припинення вогню на Донбасі зафіксували 15 вантажівок, які їхали від непідконтрольного українській владі пункту пропуску «Довжанський» на кордоні з Росією, передає прес-центр української воєнної Операції об’єднаних сил. На думку спостерігачів, там могла бути зброя.

«За наявною інформацією, у районах населених пунктів Антрацит та Алчевськ виявлено переміщення колони техніки бойовиків, щонайменше 15 вантажівок, які рухалися з боку тимчасово непідконтрольного пункту пропуску «Довжанський», що на кордоні з Російською Федерацією. Зазначене, зазвичай, свідчить про чергове поповнення арсеналу бойовиків засобами ураження», – заявили спостерігачі.

У СЦКК заявили, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердила розташування 18 гаубиць різного калібру на південний захід від Луганська (біля населеного пункту Бугаївка). Крім того, у цьому ж районі та біля населеного пункту Шимшинівка Луганської області, представники СММ задокументували розміщення 32 одиниць танків різної модифікації.

Згідно з повідомленням, також СММ ОБСЄ підтвердила розташування військової техніки у житлових кварталах населених пунктів Новоласпа Донецької області та Первомайськ Луганської області. Тут вони виявили три броньовані машини (одну типу БТР, дві типу БМП), а також п'ять одиниць броньованої техніки (МТЛБ), зазначили в центрі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.