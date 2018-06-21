Українські військові розповіли про бойові дії на Донбасі 21 червня

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснювали збройні провокації проти українських військових на окремих напрямках, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Режим тиші зберігався сьогодні на луганському та донецькому напрямку. На маріупольському напрямку ворог проявляв незначну активність. Зі стрілецької зброї і гранатометів вів вогонь по наших позиціях поблизу Кам’янки та Лебединки. Також окупанти з вогневих позицій поблизу Новоазовська випустили два снаряди зі 122-міліметрових артилерійських гармат в бік Гнутового», – повідомили в штабі.

Українські військові зазначили, що не мають втрат 21 червня.

Бойовики з угруповання «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі села Пікузи (раніше – Комінтернове). В угрупованні «ЛНР» станом на 18:15 не повідомляють про бойові дії на Донбасі.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушенні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.