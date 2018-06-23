22 червня бойовики стріляли 27 разів, використовували артилерію і міномети – штаб

Штаб Операції об’єднаних сил заявляє, що минулої доби, 22 червня, підтримувані Росією бойовики 27 разів порушували режим тиші на Донбасі – у 8 випадках з яких застосовували заборонену Мінськими угодами зброю.

«Напружена обстановка залишається в районі населеного пункту Новотошківське, що на Луганщині. Поряд зі стрілецькою зброєю та гранатометами окупанти відкривали вогонь зі 122-міліметрової артилерії та 120-міліметрових мінометів», – мовиться у ранковому зведенні.

За даними штабу, на Донецькому напрямку підтримувані Росією бойовики переважно застосовували стрілецьку зброю та гранатомети, а бої невисокої інтенсивності тривали, зокрема, поблизу населених пунктів Верхньоторецьке, Авдіївка, Луганське та Зайцеве.

«На Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Водяне та Гнутове активні бойові дії розпочалися близько 18:00, – йдеться у повідомленні. – Упродовж години противник вів вогонь з артилерії 122-го калібру. Також по позиціях об'єднаних сил біля Лебединського ворог відкривав вогонь з мінометів калібром 120 міліметрів».

У штабі додають, що втрат впродовж минулої доби серед українських військових немає.

Підтримувані Росією бойовики наразі не повідомляють про оперативну ситуацію на території, що перебуває під їхнім контролем.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії організації з безпеки та співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) за тиждень із 11 до 17 червня зафіксували 7,4 тисячі порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушенні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.