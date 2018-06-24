Один український військовий поранений на Донбасі – штаб

Один український військовий отримав поранення на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Вдень на маріупольському напрямку ситуація загострилася. Російські окупаційні війська вели щільний вогонь по захисниках Водяного із ствольної артилерії калібром 122 мм та 152 мм. Ворог також активно застосовував міномети всіх типів, автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю. Під час бойових дій у цьому районі один наш військовослужбовець отримав поранення», – розповіли в штабі.

Згідно з повідомленням, підтримувані Росією бойовики п’ять разів порушували режим припинення вогню в денні години 24 червня – від сьомої ранку й до 18-ї години.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі Саханки, унаслідок чого був поранений місцевий житель. В угрупованні «ЛНР» наразі не повідомляють про воєнні дії 24 червня.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушенні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.