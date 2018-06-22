Штаб на Донбасі: 22 червня втрат серед українських військових немає, 7 обстрілів

У штабі Операції об’єднаних сил на Донбасі повідомили, що 22 червня втрат серед українських захисників немає.

За цими даними, підтримувані Росією бойовики сім разів порушували режим припинення вогню, в одному випадку – із важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

«На луганському напрямку по позиціях в районі населеного пункту Новотошківське ворог вкотре застосував артилерію калібром 122-міліметри та гранатомети», – повідомили у штабі української воєнної операції.

Поблизу Троїцького на Луганщині, а також Зайцева на Донеччині стріляли із великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї; на маріупольському напрямку вогонь незначної активності зі стрілецької зброї відкривали поблизу Кам’янки, Лебединського та Гнутового, повідомили українські військові.

Підтримувані Росією бойовики з угруповання «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілі сьогодні вдень Горлівки, в результаті якого, за їхніми даними, були пошкоджені два багатоквартирні будинки.

21 червня на Донбасі через обстріли український військовий отримав осколкове поранення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.