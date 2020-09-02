Поліція посилила заходи безпеки в урядовому кварталі Києва, де анонсовані масові акції. Про це повідомили у МВС.

«Сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України. Організатори заходів анонсували залучення автотранспорту до проведення акції. У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці», – мовиться у повідомленні.

У МВС закликали киян не порушувати громадський порядок та планувати свої маршрути заздалегідь.