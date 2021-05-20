Поліція повідомила про затримання «найвпливовіших в Україні» «злодіїв у законі»

Національна поліція повідомила 20 травня про затримання «найвпливовіших в Україні» «злодіїв у законі».

Зазначається, що затриманим на прізвиська «Умка» та «Лаша Сван» інкримінують статтю 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу у відповідному кримінальному статусі) Кримінального кодексу України.

«Правоохоронці встановили усі сфери їхньої діяльності та зв’язки. Ці особи з «верхівки» злочинного світу утворювали злочинні угруповання та контролювали через своїх представників криміналітет у державі, підбурювали до вчинення нових злочинів та спричиняли появу додаткових загроз для безпеки громадян. Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління спільно з Офісом Генерального прокурора понад рік документували докази поширення злочинного впливу «ворів в законі». Відомо, що «Умка», коронований у 2014 році, та «Лаша Сван», «злодій у законі» з 1995-го, здобули свої високі «звання» від топ-представників російського кримінального світу. Вони вважалися одними із найвпливовіших «ворів в законі» в Україні та контролювали криміналітет одразу в кількох областях – Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та частині Західного регіону», – мовиться у повідомленні поліції.

Зазначається, що перший етап відбувся у квітні, коли під час масштабної поліцейської спецоперації на Дніпропетровщині викрили злочинне угруповання під керівництвом так званого «положенця» та повідомили про підозру одразу 16-м його учасникам, серед яких п’ятеро «смотрящих» та четверо кримінальних «авторитетів».

На другому етапі, який відбувся учора, 19 травня, поліцейські затримали власне «злодіїв у законі»: «Умку» – в аеропорту Дніпра під час спроби виїхати з країни, «Лашу Сван» – в готелі.

Наразі слідчі за погодженням з процесуальними керівниками готують їм повідомлення про підозру за статтею 255-1 Кримінального кодексу України. Тривають обшуки.