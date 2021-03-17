Поліція: 18 березня відновлюється процес оформлення зброї

З 18 березня відновлюється процес оформлення, видачі дозволів та перереєстрації дозволених видів зброї, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко у фейсбуці.

«Термін проведення службового розслідування, яке призупинило робочий процес, не враховуватиметься під час перереєстрації зброї. Тож власники, яким потрібно продовжити дозволи на зброю, можуть не турбуватися. Жодних штрафних санкцій не буде. Зараз ми напрацьовуємо алгоритм створення та налагодження роботи нового підрозділу, який займатиметься питаннями реєстрації та контролю за обігом зброї», – заявив Клименко.

За його словами, у найближчих планах поліції передати повноваження для оформлення документів на отримання чи продовження дозволів на зброю в сервісні центри МВС України.

«Весь документообіг буде здійснюватися через електронну базу. Це зведе до мінімуму можливість корупційної складової під час цього процесу. Крім того, створюється Єдина база даних зареєстрованої зброї. Скажу відверто: нам потрібен час. На організацію роботи, перерозподіл повноважень, розробку необхідного програмного забезпечення. Декілька місяців точно», – зазначив Клименко.

1 березня голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що внутрішня безпека поліції викрила корупційну схему видачі дозволів на зброю. Тоді в поліції запевнили, що понад дві тисячі дозволів, видані з порушеннями, будуть анульовані, а зброя буде вилучена. У відомстві заявили, що внутрішня безпека Нацполіції викрила дев’ять співробітників поліції, які організували та брали участь у цій схемі.