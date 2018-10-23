Поліція: затримана група «антикорупціонерів», які вимагали кошти з посадовців

Поліція затримала групу антикорупційних активістів, які вимагали кошти з посадовців, повідомила прес-служба Національної поліції України.

«Для прикриття своєї протиправної діяльності учасники групи створили громадську організацію, що нібито займалася боротьбою з корупцією в Україні. Правопорушники підшукували компрометуючу інформацію на працівників державних органів, комерційних структур. У подальшому вони вимагали від обраних жертв кошти за нерозголошення компрометуючої або конфіденційної інформації, що ними була сфальсифікована», – заявили в поліції.

Згідно з повідомленням, у разі відмови активісти чинили тиск на посадовців, зокрема погрожували фізичною розправою та знищенням майна.

У поліції зазначали, що під час обшуків у членів групи виявили документи, що були зібрані та сфальсифіковані стосовно посадовців, вогнепальну зброю. В одного з активістів виявили паспорт підтримуваного Росією угруповання «ЛНР».

Правоохоронці зазначили, що організатора групи затримали після вимагання коштів.

Поліцейські не вказали назву антикорупційної організації.