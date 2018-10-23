Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
23 Жовтень 2018, Київ 20:28
Новини | Корупція

Поліція: затримана група «антикорупціонерів», які вимагали кошти з посадовців

Поліція: антикорупціонери вимагали від обраних жертв кошти за нерозголошення компрометуючої або конфіденційної інформації

Дивитись коментарі

Поліція затримала групу антикорупційних активістів, які вимагали кошти з посадовців, повідомила прес-служба Національної поліції України.

«Для прикриття своєї протиправної діяльності учасники групи створили громадську організацію, що нібито займалася боротьбою з корупцією в Україні. Правопорушники підшукували компрометуючу інформацію на працівників державних органів, комерційних структур. У подальшому вони вимагали від обраних жертв кошти за нерозголошення компрометуючої або конфіденційної інформації, що ними була сфальсифікована», – заявили в поліції.

Згідно з повідомленням, у разі відмови активісти чинили тиск на посадовців, зокрема погрожували фізичною розправою та знищенням майна.

У поліції зазначали, що під час обшуків у членів групи виявили документи, що були зібрані та сфальсифіковані стосовно посадовців, вогнепальну зброю. В одного з активістів виявили паспорт підтримуваного Росією угруповання «ЛНР».

Правоохоронці зазначили, що організатора групи затримали після вимагання коштів.

Поліцейські не вказали назву антикорупційної організації.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG