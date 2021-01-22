Поліція 2 години перевіряла лікарню швидкої допомоги у Львові. Вибухівки не виявили

До поліції 22 січня близько 12:40 надійшло анонімне повідомлення про замінування лікарні швидкої допомоги у Львові. Правоохоронці вивели з приміщення понад тисячу людей.

Упродовж двох годин поліцейські перевіряли як приміщення шпиталю, так і території довкола нього. Ніяких вибухонебезпечних предметів виявлено не було, повідомила пресслужба Головного управління поліції у Львівській області.

На місці події працювали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група поліції, патрульні поліцейські.

Зараз правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, щоб встановити особу зловмисника, який повідомив про замінування шпиталю.

Ідеться про порушення кримінального провадження за частиною 1 статті 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.