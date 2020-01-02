Пожежа на полігоні «Широкий лан»: 1 військовий постраждав, триває службове розслідування

У Міністерстві оборони України 2 січня повідомили про те, що на військовому полігоні «Широкий лан» у Миколаївській області через пожежу, що сталася в останній день 2019 року, проводять службове розслідування.

«31 грудня 2019 року близько 05:30 на території наметового містечка 235 міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів спалахнув намет, через порив вітру вогонь перекинувся на два інших. Внаслідок цього, згоріло загалом три намети. Один військовослужбовець отримав опіки і наразі перебуває у шпиталі. Його стан задовільний», – повідомили у Міноборони.

У відомстві не вказують, чому саме спалахнув намет.

Широколанівський полігон є одним з двох в Україні (разом з Яворівським), де проводять міжнародні військові навчання.