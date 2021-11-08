Кількість польотів у небі над Україною в жовтні досягла майже 84% від докризового показника – «Украерорух»

Кількість польотів у небі над Україною у жовтні досягла майже 84% від докризового показника і становила 25 090 рейсів, повідомило Державне підприємство обслуговування повітряного руху України.

«Внутрішні польоти становлять 3 116 рейсів (+16,2 % порівняно з відповідним періодом 2019 року), міжнародні польоти – 12 660 рейсів (-12,4 %), транзитні польоти – 9 314 рейсів (-27,3 %)», – йдеться в повідомленні.

Керівник «Украероруху» Андрій Ярмак зауважив, що все ж країна увійшла в період завершення туристичного сезону і традиційне зменшення динаміки польотів у період зимової навігації.

Динаміка авіатрафіку по завершенню літного сезону йде на спад: кількість польотів у серпні становила 29 048 рейсів, у вересні – 26 241 рейс, у жовтні – 25 090. Порівнюючи обсяги вересневого і жовтневого трафіку, – на 1 151 рейс менше, вказує відомство.

Минулого місяця показник кількості польотів порівняно з докризовим періодом був нижчим – 76%.