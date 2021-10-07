Украерорух: у вересні кількість польотів над Україною була на рівні 76% від докризового показника

Кількість польотів у небі над Україною у вересні стабілізувалася на рівні 76% від докризового показника і становила 26 241 рейс, повідомило Державне підприємство обслуговування повітряного руху України.

«На такому рівні показник авіатрафіку тримається упродовж двох місяців, із серпня поточного року. Українські авіакомпанії у вересні 2021 року виконали 9 614 польотів (на 11,1% менше порівняно з вереснем докризового 2019 року), іноземні авіакомпанії виконали 16 627 польотів (менше на 29,8%)», – повідомили в «Украерорусі».

За повідомленням, внутрішні польоти становлять 3 112 рейсів (+14,5% порівняно з відповідним періодом 2019 року), міжнародні польоти – 13 728 рейсів (-12,6%), транзитні польоти – 9 401 рейс (-41,5%).

«Пожвавлення трафіку в небі над Україною – це сукупність декількох факторів: сезонність попиту на авіаперевезення, прийняття нових реалій і правил подорожей авіапасажирами та результат нашої системної роботи з авіаперевізниками щодо використання транзитного потенціалу повітряного простору України», – заявив керівник Украероруху Андрій Ярмак.

Раніше Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА) прогнозувала, що галузь авіаперевезень почне відновлюватися в другій половині 2021 року. Сукупні збитки авіакомпаній у світі через пандемію коронавірусу у цьому році складуть 47,7 мільярда доларів, порахували аналітики.