Politico: ЄС може запровадити санкції проти Китаю – через постачання до РФ двигунів для дронів

У Євросоюзі готують санкції проти Китаю через підтримку ним Росії у війні проти України, пише Politico з посиланням на європейського дипломата.

«Після серпня ми домагатимемося запровадження санкцій», – сказало джерело видання, не уточнивши, чому йдеться сам про такий термін. За даними Politico, до цього рішення дипломатів підштовхнуло опубліковане в липні розслідування Reuters. У ньому пишуть, що російський військовий завод «Купол» таємно закуповує у Китаю двигуни для безпілотників через підставні компанії під виглядом «промислових холодильних установок».

За словами співрозмовника Politico, ЄС знав про постачання китайських дронів до Росії ще до оприлюднення розслідування, але воно «викликало тривогу у Брюсселі». Претензії Пекіну висунули 15 країн, але влада КНР або заперечує свою причетність, або відмовляється відповідати.

«Можна впевнено сказати, що без підтримки Китаю війна зараз виглядала б зовсім інакше», – твердить джерело Politico.

Агентство Reuters давно відстежує співпрацю Китаю та Росії в оборонній сфері. У вересні 2024 року Reuters повідомляло, що рік тому на електромеханічному заводі «Купол» у російському Іжевську (входить до оборонного концерну «Алмаз-Антей») розпочалося складання нових ударних безпілотників великої дальності під назвою «Гарпія-А1» з використанням китайських двигунів та деталей. Пізніше агентство писало, що Росія запустила програму розробки та виробництва ударних безпілотників на заводі в Китаї.