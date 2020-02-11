В Азербайджані поліція затримала понад 20 опозиційних кандидатів

Поліція Азербайджану затримала понад 20 опозиційних і незалежних кандидатів, що брали участь в акції протесту проти результатів дострокових парламентських виборів, результати яких критикували також і міжнародні спостерігачі.

Протестувальники, загорнуті в ковдри, брали участь у сидячому протесті поблизу будівлі Центральної виборчої комісії Азербайджану, коли спецпризначенці затримали всіх учасників акції і посадила їх в автобуси.

Речник Міністерства внутрішніх справ Ехсан Західов заявив, що акція була незаконною, а учасники не дотримувалися закону.

Згідно з даними ЦВК, владна партія «Новий Азербайджан» здобула 70 зі 125 місць в однопалатному парламенті країни, а майже всі решта мандатів дісталися маленьким партіям і незалежним кандидатам, відданим президенту Ільгаму Алієву.

Міжнародні спостерігачі заявили, що виявили значні процедурні порушення у підрахунку голосів, що, за їхніми словами, ставить під сумнів чесність виборів. Алієв призначив вибори на дев'ять місяців раніше від визначеного терміну.

Опозиція заявила, що голосування супроводжувалося численними порушеннями.