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27 Липень 2019, Київ 17:04
Новини | Події

У поліції пояснили, з чим пов’язані масові обшуки в Білій Церкві

Вранці 27 липня поліція Київщини попередила про можливі обмежувальні заходи в Білій Церкві у зв’язку з проведенням там 50 обшуків

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Поліція Київської області повідомляє, що масові обшуки у Білій Церкві пов’язані з виявленням трьох злочинних угруповань, які займалися тиском на бізнес шляхом вимагання і побиття людей.

«На місцях проведення обшуків працюють слідчі Київської області, працівники кримінальної поліції та у випадку силового супротиву – спецпризначенці… Звертаємося до жителів міста Біла Церква і Білоцерківського району. Якщо ви стали жертвою такого злочину, негайно звертайтесь з заявами до поліції», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що відкрили кримінальні провадження за статтями «вимагання» і «створення злочинної організації», за якими «і проводяться заходи по затриманню, знешкодженню та ліквідації цих злочинних угруповань».

Вранці 27 липня поліція Київщини попередила про можливі обмежувальні заходи в Білій Церкві у зв’язку з проведенням там 50 обшуків.

Біла Церква – місто, розташоване за 80 кілометрів від Києва, з населенням у близько 200 тисяч людей.

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