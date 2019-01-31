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31 Січень 2019, Київ 13:58
Новини | Події

Поліція: вибухівки на Майдані в Києві не знайшли

Перевірку 31 січня проводили після того, як у поліцію зателефонував невідомий і заявив про замінування площі

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Поліція Києва повідомляє, що не виявила небезпечних предметів чи вибухових речовин на майдані Незалежності.

Перевірку 31 січня проводили після того, як у поліцію зателефонував невідомий і заявив про замінування площі.

У поліції планують порушити справу за фактом неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Також 31 січня у київському метрополітені повідомляли, що через анонімне повідомлення про мінування були закриті станція метро «Майдан Незалежності» і пересадка на станцію «Хрещатик». Згодом у метрополітені повідомили про відновлення роботи станцій.

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