Поліція: вибухівки на Майдані в Києві не знайшли

Поліція Києва повідомляє, що не виявила небезпечних предметів чи вибухових речовин на майдані Незалежності.

Перевірку 31 січня проводили після того, як у поліцію зателефонував невідомий і заявив про замінування площі.

У поліції планують порушити справу за фактом неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Також 31 січня у київському метрополітені повідомляли, що через анонімне повідомлення про мінування були закриті станція метро «Майдан Незалежності» і пересадка на станцію «Хрещатик». Згодом у метрополітені повідомили про відновлення роботи станцій.