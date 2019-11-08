Поліція розслідує напад на юриста Лємєнова за статтею «хуліганство»

Поліція Києва повідомляє, що розслідує інцидент, внаслідок якого вранці 8 листопада постраждав юрист і експерт у сфері антикорупційної політики, громадський активіст Олександр Лємєнов.

Як повідомляє пресслужба поліції, справу розслідують за статтею «хуліганство».

«Сьогодні близько 8-ої години по спецлінії 102 до Голосіївського управління поліції від 30-річного юриста надійшло повідомлення про те, що біля будинку на вулиці Максимовича до нього підбігли двоє невідомих і розпилили в обличчя сльозогінний газ. На місце події виїхали правоохоронці, які проводять невідкладні слідчі дії. Поліцейські розпочали комплекс розшукових заходів, спрямованих на встановлення і затримання осіб, причетних до цієї події», – йдеться в повідомленні.

Потерпілому надають медичну допомогу, додали в поліції.

Санкція статті, за якою ведеться розслідування, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Раніше про напад на себе повідомив сам Лємєнов у фейсбуці. За його словами, двоє невідомий вдарили його і розпилили в обличчя подразливий газ.

Олександр Лємєнов раніше співпрацював із Радіо Свобода в рамках проєкту #ТОЧНО. Відомий роботою в громадських рухах «Чесно» і «Реанімаційний пакет реформ». Спеціалізується на висвітленні проблем корупції та правових аспектах взаємодії держави з бізнесом.