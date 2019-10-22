Російська поліція не пояснила, навіщо тримала 3 кримчан на Керченському мосту – адвокат

Російські силовики так і не пояснили причину утримування вранці 22 жовтня трьох кримчан на Керченському мосту, повідомила проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Ліля Гемеджи.

«Причини ніхто не пояснив. Час від часу їм пропонували заповнити анкету на перевірку щодо злочинної діяльності. Потім їм запропонували пройти дактилоскопію, на що вони відмовилися. Жодних причин, чому насильно утримували їхні паспорти, ніхто не пояснював», – сказала адвокат.

За її словами, відповідно до російського законодавства утримувати людей можна до трьох годин для ідентифікації особи, але у всіх утримуваних були з собою паспорти. Гемеджи додала, що «це чергова акція залякування російських силовиків».

Офіційних коментарів російських правоохоронців немає.

У вівторок удосвіта в районі Керченського мосту російська поліція зупинила автомобіль, яким поверталися після участі в судовому процесі у Південному Окружному військовому суді як слухачі жителі півострова. Трьох пасажирів мікроавтобуса – Ансара Османова, Алі Керімова, Амета Сулейманова кілька годин протримали у відділі російського МВС.

21 жовтня в російському Ростові-на-Дону проходило судове засідання у ялтинській «справі Хізб ут-Тахрір». Засідання у цій справі продовжаться 22 і 23 жовтня, очікується винесення вироку.