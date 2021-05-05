Поліція відкрила справу через обстріл лікарні в Красногорівці

Поліція Донецької області повідомляє, що відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу лікарні в Красногорівці, де перебували хворі на COVID-19.

За повідомленням, під час обстрілу пізно ввечері 4 травня була пошкоджена будівля медустанови й автомобіль «швидкої допомоги», відсутнє електропостачання, люди не постраждали.

Справу відкрили за статтею «терористичний акт».

«Сьогодні вночі до відділу поліції № 2 (Курахове) Покровського райуправління надійшло повідомлення про те, що приблизно о 23:30 під час обстрілу бойовиків пошкоджено вікна у першому корпусі комунального некомерційного підприємства «Мар’їнська центральна районна лікарня», яке розташовано поблизу лінії зіткнення. Через перебиту лінію електропередач лікарня залишилася без світла. Також постраждали приміщення станції «швидкої допомоги» і автомобіль екстреної медичної допомоги», – заявили у поліції.

За повідомленням, на момент обстрілу в лікарні перебували 45 пацієнтів.

Повні обставини та масштаби пошкоджень встановлюються, у Красногорівці ведуться роботи щодо відновлення електропостачання, додали в поліції.

У пресцентрі операції Об'єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики 4 травня протягом години, починаючи з 21:25, вели вогонь із гранатометів, мінометів калібру 120 мм та БМП у напрямку населеного пункту Красногорівка.

За даними штабу ООС, за добу 4 травня на Донбасі зафіксували шість порушень режиму тиші.