Поліція візьме під охорону всі офіційні представництва Азербайджану й Вірменії в Україні – Клименко

Національна поліція візьме під охорону всі офіційні представництва Азербайджану й Вірменії в Україні, повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

«Поліція зробить все для того, щоб затримати осіб, причетних до цього зухвалого злочину, та спрямовує свої зусилля, щоб не допустити міжетнічних конфліктів на території нашої держави. Всі офіційні представництва Азербайджану та Вірменії найближчим часом будуть взяті під охорону поліції. Закликаємо всіх, а особливо представників діаспори, громадян обох держав, котрі перебувають на території України, до терпимості та толерантного ставлення один до одного», – цитує слова Клименка пресслужба Нацполіції у фейсбуці.

Він пояснив, що до такого кроку вирішили вдатися після нападу на консульство Азербайджану в Харкові. У ніч на 7 листопада будівлю обстріляли невідомі.

Через обстріл відкрили провадження за статтею «хуліганство».