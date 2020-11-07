У Харкові обстріляли будівлю консульства Азербайджану – поліція

Поліція Харкова повідомляє, що розслідує обставини обстрілу будівлі почесного консульства Азербайджану в Київському районі міста.

Інцидент стався у ніч на 7 листопада, невідомі здійснили постріли у вікно і вхідні двері будівлі.

«На місце виїжджали керівництво та слідчо-оперативна група районної поліції. В ході огляду поліцейські виявили та вилучили 2 гільзи та 3 залишки металу… На даний час поліцейськими вживаються заходи, направлені на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «хуліганство», санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Крім того, за розпорядженням керівництва поліції в Харківській області, будівлі почесних консульств Азербайджану й Вірменії в Харкові взяли під цілодобову охорону.

МЗС Азербайджану засудило напад і додало, що під час обстрілу ніхто не постраждав. У МЗС також закликали знайти винних в обстрілі і наголосили, що напад треба розглядати у контексті погроз «радикальних вірменських сил».

У вересні між Азербайджаном і Вірменією загострився конфлікт довкола Нагірного Карабаху. Баку і Єреван покладають один на одного відповідальність за нове загострення та зриви гуманітарного перемир’я. Воно оголошувалося вже тричі. Востаннє це відбулося 26 жовтня, коли домовленість була досягнута за посередництва США. Попередні два перемир’я погодили за участю Росії та Франції.