Столиці під час війни: погляд із Баку та Єревану – фотогалерея

У столицях Азербайджану і Вірменії спостерігається інтенсивна демонстрація патріотизму, в час, коли дві країни вже місяць ведуть активні бойові дії.



Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах триває з останніх років існування Радянського Союзу. Регіон, населений переважно вірменами, в 1991 році оголосив про незалежність від Азербайджану, але жодна з країн світу цього не визнала.