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06 листопада 2020, Київ 10:29
Фотогалереї

Столиці під час війни: погляд із Баку та Єревану – фотогалерея

У столицях Азербайджану і Вірменії спостерігається інтенсивна демонстрація патріотизму, в час, коли дві країни вже місяць ведуть активні бойові дії.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах триває з останніх років існування Радянського Союзу. Регіон, населений переважно вірменами, в 1991 році оголосив про незалежність від Азербайджану, але жодна з країн світу цього не визнала.
У районі Старого міста Баку в ресторані виставлені прапори Азербайджану і Туреччини. 14 жовтня 2020 року
1 У районі Старого міста Баку в ресторані виставлені прапори Азербайджану і Туреччини. 14 жовтня 2020 року
У центрі Єревану по телебаченню показують кадри солдатів і військових навчань. 28 жовтня 2020 року
2 У центрі Єревану по телебаченню показують кадри солдатів і військових навчань. 28 жовтня 2020 року
Вуличний кіоск у Баку з азербайджанським прапором. 4 листопада 2020 року
3 Вуличний кіоск у Баку з азербайджанським прапором. 4 листопада 2020 року
У центрі Єревану біженці, які втекли з Нагірно-Карабахського регіону, виготовляють традиційні коржі з начинкою із трав. 26 жовтня 2020 року
4 У центрі Єревану біженці, які втекли з Нагірно-Карабахського регіону, виготовляють традиційні коржі з начинкою із трав. 26 жовтня 2020 року
Прапори Азербайджану і Туреччини вивішують на вулицях в центрі Баку. Туреччину і Азербайджан пов&#39;язують тісні культурні та історичні зв&#39;язки. 23 жовтня 2020 року
5 Прапори Азербайджану і Туреччини вивішують на вулицях в центрі Баку. Туреччину і Азербайджан пов'язують тісні культурні та історичні зв'язки. 23 жовтня 2020 року
Фотографія загиблого солдата, розміщена на будівлі в центрі Єревану. 28 жовтня 2020 року
6 Фотографія загиблого солдата, розміщена на будівлі в центрі Єревану. 28 жовтня 2020 року
Чоловік продає килими із зображенням колишнього президента Азербайджану Гейдара Алієва (ліворуч) і Мустафи Кемаля Ататюрка, засновника сучасної Туреччини. Алієв охарактеризував Туреччину і Азербайджан як &laquo;одна нація &ndash; дві держави&raquo;
7 Чоловік продає килими із зображенням колишнього президента Азербайджану Гейдара Алієва (ліворуч) і Мустафи Кемаля Ататюрка, засновника сучасної Туреччини. Алієв охарактеризував Туреччину і Азербайджан як «одна нація – дві держави»
Церква Святого Григорія Просвітителя (праворуч) і офіси Міжнародного банку Азербайджану, прикрашені національними прапорами. 4 листопада 2020 року
8 Церква Святого Григорія Просвітителя (праворуч) і офіси Міжнародного банку Азербайджану, прикрашені національними прапорами. 4 листопада 2020 року
На шоколадці з запискою написано: &laquo;Місце зустрічі вільне і незалежне [Нагірний Карабах], я чекаю побачення&raquo;. Такі послання в Єревані дівчата кокетливо пишуть на шоколадних батончиках, які відправляють солдатам, які воюють у Нагірному Карабасі
9 На шоколадці з запискою написано: «Місце зустрічі вільне і незалежне [Нагірний Карабах], я чекаю побачення». Такі послання в Єревані дівчата кокетливо пишуть на шоколадних батончиках, які відправляють солдатам, які воюють у Нагірному Карабасі
Люди зібралися на естакаді, щоб підбадьорити азербайджанських солдатів у Баку невдовзі після початку нинішнього конфлікту в Нагірному Карабасі. 27 вересня 2020 року
10 Люди зібралися на естакаді, щоб підбадьорити азербайджанських солдатів у Баку невдовзі після початку нинішнього конфлікту в Нагірному Карабасі. 27 вересня 2020 року
Жінка проходить повз великий вірменський прапор із хештегом &laquo;ми переможемо&raquo;. 28 жовтня 2020 року
11 Жінка проходить повз великий вірменський прапор із хештегом «ми переможемо». 28 жовтня 2020 року
На будівлі в Баку зображений прапор Азербайджану. 13 жовтня 2020 року
12 На будівлі в Баку зображений прапор Азербайджану. 13 жовтня 2020 року
Жінка молиться в церкві Єревану. 17 жовтня 2020 року
13 Жінка молиться в церкві Єревану. 17 жовтня 2020 року
Поліцейські перевіряють авто в Баку невдовзі після початку конфлікту. І Вірменія, і Азербайджан оголосили військовий стан, коли почалася війна в Нагірному Карабасі
14 Поліцейські перевіряють авто в Баку невдовзі після початку конфлікту. І Вірменія, і Азербайджан оголосили військовий стан, коли почалася війна в Нагірному Карабасі

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