Азербайджан визнав збиття російського вертольота, вибачився і пропонує відшкодування

Азербайджан визнав, що збив російський бойовий вертоліт у прикордонній зоні з Вірменією, і заявив, що то була випадковість і що Баку готовий виплатити відшкодування.

Але, наголошено в заяві Міністерства закордонних справ Азербайджану, черговий бойовий розрахунок азербайджанських сил протиповітряної оборони через напружену ситуацію в Закавказькому регіоні мав низку причин для рішення відкривати вогонь на ураження.

Як мовиться в заяві, вертоліт летів безпосередньо біля кордону Вірменії з Азербайджаном на Нахічеванській ділянці в той час, як тривають активні бойові дії в зоні вірменсько-азербайджанського конфлікту через Нагірний Карабах, політ відбувався в темну частину доби на малій висоті, поза зоною радарного виявлення, і раніше в тій ділянці вертольоти Військово-повітряних сил Росії не були помічені.

Азербайджанська сторона приносить вибачення російській стороні, співчуття родинам загиблих членів екіпажу і бажає видужання потерпілим, трагічний інцидент був випадковістю і не спрямований проти російської сторони, і Азербайджан готовий виплатити належне відшкодування, мовиться в заяві.

Цю заяву оприлюднили також російською мовою, якою МЗС Азербайджану послуговується дуже рідко.

Раніше 9 листопада стало відомо, що в повітряному просторі Вірменії, біля самого кордону з Нахічеванню, територією Азербайджану, що відокремлена від решти країни, був збитий російський військовий вертоліт Мі-24. Повідомляли про загибель двох людей і травмування ще однієї людини.

Азербайджан останнім часом веде успішну воєнну кампанію проти Вірменії за повернення контролю над Нагірним Карабахом і іншими частинами своєї території, які Баку не контролював від початку 1990-х років. Росія, яка є воєнним союзником Єревану, дотепер не втручається в конфлікт, заявляючи, що він відбувається не на території Вірменії.