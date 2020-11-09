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09 листопада 2020, Київ 20:56
Новини | Міжнародні

У Вірменії збили російський військовий вертоліт, є загиблі

За попередніми даними, загинули двоє людей, ще один травмований

У повітряному просторі Вірменії збитий російський військовий вертоліт Мі-24 – про це повідомляють російські державні інформаційні агентства з посиланням на Міністерство оборони Росії.

Як повідомляє вірменська служба Радіо Свобода, вертоліт впав в ущелину неподалік від села Єрасхаван. На місце події виїхали співробітники Міністерства надзвичайних ситуацій Вірменії.

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МНС Вірменії повідомляє, що на території країни, на ділянці дороги, що веде з села Єрасх до села Паруйр Севак, в ущелині впав і загорівся російський вертоліт. За попередніми даними, загинули двоє людей, ще один травмований.

Як заявляє Міністерство оборони Росії, командування дислокованої у Вірменії 102-ї російської військової бази почало розслідування з метою з’ясувати, хто відкрив вогонь по вертольоту.

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