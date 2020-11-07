В МЗС засудили обстріл почесного консульства Азербайджану в Харкові

У Міністерстві закордонних справ України «рішуче засудили» обстріл приміщення почесного консульства Азербайджану в Харкові, що стався напередодні.

«Правоохоронні органи уже розпочали необхідні слідчі дії. Винні мають бути знайдені і притягнені до відповідальності», – мовиться в короткій заяві з цього приводу речниці МЗС.

Обстріл приміщення почесного консульства Азербайджану в Харкові з ручної вогнепальної зброї був здійснений у ніч на 7 листопада. На фотографіях, які оприлюднила поліція, видно дірки від куль у шибках скляних дверей і одного з вікон.

Кримінальне провадження відкрили за статтею про хуліганство, поліція встановлює причетних.

Після обстрілу поліція Харківщини взяла під охорону почесні консульства в Харкові Азербайджану, а також Вірменії – країн, які нині ведуть війну за Нагірний Карабах.

Пізніше 7 листопада голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що під охорону візьмуть усі офіційні представництва цих двох країн на території України.