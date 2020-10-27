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27 жовтня 2020, Київ 19:36
Фотогалереї

Нагірний Карабах: вірменські селяни воюють проти азербайджанських військових (фотогалерея)

У Нагірному Карабасі тривають бойові дії між азербайджанськими й вірменськими силами, попри заклики міжнародної спільноти дотримуватися умов укладеного наприкінці минулого тижня перемир’я.

Протистояння в регіоні знову спалахнуло 27 вересня. З того часу з обох боків загинули сотні військових і невідома кількість цивільних. Це найбільша ескалація в Нагірному Карабасі з 1994 року.

У Вірменії й Азербайджані оголошені воєнний стан і мобілізація.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах розпочався в 1988 році. До укладення угоди про припинення вогню Баку втратив контроль над частиною Нагірного Карабаху та частиною прилеглих до нього районів країни – разом до 20% міжнародно визнаної території Азербайджану.

У серпні 2020 року депутат Сасун Мікаелян закликав створити офіційну добровольчу дружину, що увійшла б до складу збройних сил Вірменії. Мікаелян сказав, що це необхідно, оскільки Вірменію «оточили вороги». Чому етнічні вірмени біля лінії фронту Нагірного Карабаху беруться до зброї проти азербайджанських військових – у фотогалереї кореспондента Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Еймоса Чаппла.

Етнічні вірмени зі зброєю радянського виробництва у селі Нагірного Карабаху &ndash; сепаратистського регіону, визнаного більшістю країн світу частиною Азербайджану. 23 жовтня 2020 року &nbsp;
1 Етнічні вірмени зі зброєю радянського виробництва у селі Нагірного Карабаху – сепаратистського регіону, визнаного більшістю країн світу частиною Азербайджану. 23 жовтня 2020 року
 
Озброєний боєць-доброволець стоїть на поготові. На зброї білою фарбою намальований християнський хрест та літери вірменського алфавіту що означають &laquo;Вірменська революційна федерація&raquo; (ВРФ). ВРФ &ndash; це націоналістична політична партія, яка була сформована в Османській імперії в 1890-х роках з метою &laquo;захисту вірменських сіл від масових убивств, які були широко поширені в деяких населених вірменами районах імперії&raquo;. &nbsp; &nbsp;
2 Озброєний боєць-доброволець стоїть на поготові. На зброї білою фарбою намальований християнський хрест та літери вірменського алфавіту що означають «Вірменська революційна федерація» (ВРФ).

ВРФ – це націоналістична політична партія, яка була сформована в Османській імперії в 1890-х роках з метою «захисту вірменських сіл від масових убивств, які були широко поширені в деяких населених вірменами районах імперії».




 

 
Боєць ще однієї групи озброєних етнічних вірменських добровольців у селі Аветарноц. 25 жовтня 2020 року
3 Боєць ще однієї групи озброєних етнічних вірменських добровольців у селі Аветарноц. 25 жовтня 2020 року
Військовий йде порожньою дорогою в Аветарноці, за 14 кілометрів від Степанакерта, столиці самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки
4 Військовий йде порожньою дорогою в Аветарноці, за 14 кілометрів від Степанакерта, столиці самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки
Добровольці відпочивають поблизу Степанакерта
5 Добровольці відпочивають поблизу Степанакерта
На знімку вірменський доброволець неподалік населеного пункту&nbsp;Аветарноц. У 1890-х роках групи, що формували добровольчі батальйони для захисту вірменського цивільного населення і підриву османського панування, були відомі як &laquo;Педая&raquo; (слово походить з арабської та означає &laquo;приносити жертви&raquo;)
6 На знімку вірменський доброволець неподалік населеного пункту Аветарноц.

У 1890-х роках групи, що формували добровольчі батальйони для захисту вірменського цивільного населення і підриву османського панування, були відомі як «Педая» (слово походить з арабської та означає «приносити жертви»)
Вірменські бойовики відпочивають у селі на південь від Степанакерта. У серпні 2020 року, незадовго до початку останніх бойових дій, депутат Сасун Мікаелян закликав створити офіційну добровольчу дружину, що увійшла б до складу збройних сил Вірменії. Мікаелян сказав, що такі групи необхідні, оскільки Вірменію &laquo;оточили вороги&raquo; &nbsp;
7 Вірменські бойовики відпочивають у селі на південь від Степанакерта.

У серпні 2020 року, незадовго до початку останніх бойових дій, депутат Сасун Мікаелян закликав створити офіційну добровольчу дружину, що увійшла б до складу збройних сил Вірменії. Мікаелян сказав, що такі групи необхідні, оскільки Вірменію «оточили вороги»
 
Деякі учасники бойових дій у поточному конфлікті струсили пил зі старої зброї, яка зберігалася в їхніх будинках і востаннє використовувалася в Нагорно-Карабахській війні, що закінчилася в 1994 році
8 Деякі учасники бойових дій у поточному конфлікті струсили пил зі старої зброї, яка зберігалася в їхніх будинках і востаннє використовувалася в Нагорно-Карабахській війні, що закінчилася в 1994 році
Боєць-доброволець прогулюється поблизу села на південь від Степанакерта. На початку жовтня один із добровольців заявив AFP: &laquo;Ми маленька нація, і у нас немає іншої альтернативи, крім перемоги. Ось чому воювати потрібно кожному&raquo;
9 Боєць-доброволець прогулюється поблизу села на південь від Степанакерта.

На початку жовтня один із добровольців заявив AFP: «Ми маленька нація, і у нас немає іншої альтернативи, крім перемоги. Ось чому воювати потрібно кожному»
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Еймос Чаппл

Фотограф та дослідник фотографії, який народився в Новій Зеландії та має особливий інтерес до колишнього СРСР.

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