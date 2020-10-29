Азербайджан передав Вірменії тіла 29 загиблих військових – міноборони Вірменії

Азербайджан передав Вірменії тіла 29 військовослужбовців, повідомила на своїй фейсбук-сторінці прессекретар Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян.

Вона зазначила, що посередником у перемовах виступала Росія.

«За участі польової групи Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ) і особистого представника чинного голови ОБСЄ сьогодні вірменській стороні передані тіла 29 вірменьских військовослужбовців, загиблих в ході бойових дій в зоні карабахського конфлікту», – заявила Степанян.

Читайте також: Конфлікт у Нагірному Карабасі: кількість загиблих росте, представники сторін зустрінуться з ОБСЄ

Сьогодні ж стало відомо, що за посередництва МКЧХ вірменській стороні передали цивільну особу – 85-річну Євгенію Бабаян з Гадруту.

«Вірменська сторона, залишаючись відданою домовленостям про гуманітарне перемир’я, висловлює готовність передати азербайджанській стороні тіла азербайджанських військовослужбовців, які перебувають на карабахській стороні, почати процес евакуації з міжпозиційних територій по всій довжині фронту тіл загиблих, почати процес обміну інформацією про військовополонених та їх обмін», – заявила речниця вірменського оборонного відомства.

Міністерство оборони Азербайджану наразі не коментувало цю заяву.

Державний секретар США Майк Помпео 27 жовтня закликав лідерів Азербайджану та Вірменії Ільхама Алієва та Нікола Пашиняна припинити бойові дії у Нагірному Карабаху та повернутися до переговорів.

24 жовтня міністр закордонних справ Вірменії Зограб Мнацаканян та голова МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов зустрілися з заступником державного секретаря Сполучених Штатів Стівеном Біґуном і домовилися зберігати відданість домовленості про припинення вогню в Нагірному Карабасі. Домовленість набула чинності з 8 ранку за локальним часом. Але після цього сторони обмінювалися звинуваченнями в порушенні перемир’я.