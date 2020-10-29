Конфлікт у Нагірному Карабасі: кількість загиблих росте, представники сторін зустрінуться з ОБСЄ

Міністри закордонних справ Вірменії та Азербайджану планують зустрітися з представниками держав-співголів Мінської групи ОБСЄ – Сполучених Штатів, Франції та Росії – в Женеві 29 жовтня. Ці зустрічі плануються на тлі нових випадків насильства в спірному регіоні Нагірного Карабаху.

За заявою Мінської групи, зустрічі матимуть на меті «обговорити, досягнути угоди і почати впроваджувати всі кроки, необхідні для досягнення мирного врегулювання в конфлікту в Нагірному Карабасі, відповідно до таймлайну, який ще належить узгодити».

Як заявили фактичні представники самопроголошеного Нагірного Карабаху 29 жовтня, в ході конфлікту загинула ще 51 людина, що підвищує загальну кількість загиблих до 1 119 людей.

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У регіоні, який контролює Вірменія, звинуватили азербайджанських військових у обстрілі цивільних поселень протягом ночі. Своєю чергою, Міністерство оборони Азербайджану заявило, що її солдати зазнали обстрілу в районі Горанбой на півночі Нагірного Карабаху.

28 жовтня Азербайджан і Вірменія заявили про загибель цивільних у міських місцевоястях через бойові дії. При цьому обидві сторони заперечують, що їхні військові мали за мішені цивільні об’єкти.

Баку заявило про 21 загиблого цивільного і 70 поранених в ході атаки на азербайджанське місто Барда. Раніше того ж дня стало відомо про чотирьох цивільних в ході інших атак. Азербайджан не розкриває даних про військові втрати, однак стверджує, що загалом в ході загострення загинули 69 мирних жителів, ще 322 поранені.

Єреван натомість звинувачує азербайджанських військових у нападі на цивільні райони в Нагірному Карабасі, в тому числі обстрілах лікарні та пологового будинку в головному місті регіону Степанакерті. Ракетний обстріл пошкодив будівлі, але ніхто не загинув.

Також Міжнародний комітет Червоного хреста заявив, що в ході одного з обстрілів загинув один волонтер з Азербайджану, ще двоє зазнали поранень.

Державний секретар США Майк Помпео 27 жовтня закликав лідерів Азербайджану та Вірменії Ільхама Алієва та Нікола Пашиняна припинити бойові дії у Нагірному Карабаху та повернутися до переговорів.

24 жовтня міністр закордонних справ Вірменії Зограб Мнацаканян та голова МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов зустрілися з заступником державного секретаря Сполучених Штатів Стівеном Біґуном і домовилися зберігати відданість домовленості про припинення вогню в Нагірному Карабасі. Домовленість набула чинності з 8 ранку за локальним часом. Але після цього сторони обмінювалися звинуваченнями в порушенні перемир’я.