Путін та Ердоган удруге за місяць обговорили ескалацію в Нагірному Карабасі

Президент Росії Володимир Путін і його турецький колега Реджеп Ердоган 27 жовтня обговорили розвиток подій навколо Нагірного Карабаху, де місяць тому, 27 вересня, загострився тривалий конфлікт між Азербайджаном і Вірменією. Це вже друга розмова російського і турецького лідерів на цю тему.

За повідомленням Кремля, Путін розповів Ердогану про контакти з керівництвом Азербайджану та Вірменії та «кроки, які робляться для якнайшвидшого досягнення режиму припинення вогню та деескалації кризи».

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров також обговорили ситуацію на Південному Кавказі у телефонному дзвінку. Міністерство закордонних справ Росії заявило, що Лавров порушив питання про використання найманців у зоні конфлікту. Обидва дипломати наголосили на необхідності гарантувати якнайшвидше тривале припинення вогню і наголосили, що альтернативи мирному вирішенню ситуації немає.

Туреччина є союзницею Азербайджану і підтримує дії Баку з відновлення територіальної цілісності країни. Росію пов’язує з Вірменією військовий пакт, хоча Москва упродовж останніх десятиліть продавала зброю як Вірменії, так і Азербайджану.

Від часу поновлення бойових дій у Нагірному Карабасі сторони вже двічі досягали домовленостей про припинення вогню за посередництва Росії. Ще одна така угода була досягнута після окремих переговорів міністрів закордонних справ Вірменії та Азербайджану з держсекретарем США Майком Помпео, але всі ці домовленості порушувалися через лічені години після укладення.