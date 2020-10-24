Наслідки обстрілу Степанакерта (Арцаху) показали на відео

Після кількаденної тиші самопроголошена республіка Нагірний Карабах повідомляє про нічний обстріл Степанакерта (Арцаху). Міністерство надзвичайних ситуацій невизнаної республіки повідомляє, що місто піддалося обстрілу вночі із РСЗО «Смерч». Про втрати у повідомленні не йдеться. Офіційний Азербайджан цю інформацію поки не коментував. Перемир’я, оголошене 17 жовтня, є другою спробою встановити режим припинення вогню відтоді, як 27 вересня в регіоні поновилися масштабні бойові дії. Угода, укладена за посередництва Росії тижнем раніше, не змогла зупинити найбільшу з 1990-х років ескалацію бойових дій. Конфлікт у Нагірному Карабасі і прилеглих до нього районах Азербайджану, які з початку 1990-х років контролювали підтримувані Єреваном етнічні вірменські сили, загострився наприкінці вересня. Азербайджан розпочав масштабний наступ із метою відновити контроль над приблизно 20% своєї міжнародно визнаної території. Про повну підтримку дій Баку заявила Туреччина. У Москві досягнули угоди про припинення вогню, проте обидві сторони заявляють про її порушення. Бої тривають. Сторони конфлікту в Карабасі звинувачують одна одну в ударах по цивільних об'єктах, що теж може бути розцінено як воєнний злочин.