BBC і Bellingcat вважають справжнім запис вбивства полонених в зоні карабаського конфлікту

Військовослужбовців Азербайджану запідозрили в скоєнні воєнного злочину в Гадруті в зоні карабаського конфлікту, повідомляє Російська служба Радіо Свобода. У соціальних мережах поширили відео вбивства двох вірмен людьми, імовірно пов’язаними з азербайджанською армією. Корпорація BBC і британська розслідувальна група Bellingcat стверджують, що вони незалежно один від одного підтвердили справжність відео. Азербайджанська влада називає запис фейком.

Гадрут – місто на півдні Азербайджану, яке майже тридцять років перебувало під контролем невизнаної Нагірно-Карабаської республіки. У жовтні 2020 року, після відновлення боїв в Карабасі, в ньому розгорнулися запеклі бої. Азербайджанські сили підійшли до міста з південного сходу, тоді як вірменські сили утримували позиції на півночі.

15 жовтня в азербайджанських телеграм-каналах поширили два відео. На першому, ймовірно, було показано взяття в полон двох вірмен азербайджанськими солдатами. На другому відео відображена показова страта людей в тому ж одязі, що була на полонених. Незабаром після багатьох переглядів відеоролики почали видаляти з телеграм-каналів і замінювати на офіційну позицію Міністерства оборони Азербайджану, що ці відео фейкові.

ВВС та Bellingcat стверджують, що їм вдалося геолокувати місця запису – перше було зняте на північній околиці Гадрута, друге – в парку на півдні міста.

Камуфляжна форма і зброя солдатів, які взяли в полон двох чоловіків, не дозволяють з упевненістю встановити їх приналежність, зазначає Bellingcat. Однак вони явно говорять з полоненими російською, а між собою – азербайджанською. Голос за кадром азербайджанською мовою віддає наказ: «Цільтеся в голову!». Лунають постріли – і тіла чоловіків падають на землю, переповідає ВВС. Редакція стверджує, що голос командира належить носію мови. Журналісти Bellingcat також знайшли підтвердження того, що шоломи і автомати солдатів на відео відповідають тим, які раніше вже використовували азербайджанські військові, зокрема спецназ.

Позасудова страта полонених – воєнний злочин. ВВС надіслала запити до управління Верховного комісара ООН з прав людини, Офісу комісара Ради Європи з прав людини, а також в Міжнародний комітет Червоного Хреста. Комісар Ради Європи з прав людини «уважно стежить за ситуацією і вивчить всі звинувачення в грубих порушеннях прав людини, і вживе заходів, коли вважатиме за доцільне», – відповіли ВВС в пресслужбі. Генпрокуратура Азербайджану заявляла про початок розслідування за фактом публікації відео, однак пізніше у відомстві заявили, що розслідування завершене, а відео визнані фейковими.