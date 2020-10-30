На фото волонтери, зокрема музиканти Вірменської національної філармонії, виготовляють військове спорядження в оперному театрі Єревану, щоб допомогти на передовій у боях за Нагірний Карабах.
Протистояння в регіоні знову спалахнуло 27 вересня. Це найбільша ескалація в Нагірному Карабасі з 1994 року.
Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах розпочався у 1988 році. До укладення угоди про припинення вогню Баку втратив контроль над Нагірним Карабахом і частиною прилеглих районів країни – загалом до 20% міжнародно визнаної території.
Режим припинення вогню був встановлений у травні 1994 року. Мінська група ОБСЄ, створена в 1992 році, є посередником у налагодженні переговорів про мирне врегулювання конфлікту. До групи входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина. Співголовами групи є Росія, Франція і США.
Протистояння в регіоні знову спалахнуло 27 вересня. Це найбільша ескалація в Нагірному Карабасі з 1994 року.
Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах розпочався у 1988 році. До укладення угоди про припинення вогню Баку втратив контроль над Нагірним Карабахом і частиною прилеглих районів країни – загалом до 20% міжнародно визнаної території.
Режим припинення вогню був встановлений у травні 1994 року. Мінська група ОБСЄ, створена в 1992 році, є посередником у налагодженні переговорів про мирне врегулювання конфлікту. До групи входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина. Співголовами групи є Росія, Франція і США.