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30 жовтня 2020, Київ 18:00
Фотогалереї

Музиканти виготовляють військове спорядження в оперному театрі Єревану (фото)

На фото волонтери, зокрема музиканти Вірменської національної філармонії, виготовляють військове спорядження в оперному театрі Єревану, щоб допомогти на передовій у боях за Нагірний Карабах.

Протистояння в регіоні знову спалахнуло 27 вересня. Це найбільша ескалація в Нагірному Карабасі з 1994 року.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах розпочався у 1988 році. До укладення угоди про припинення вогню Баку втратив контроль над Нагірним Карабахом і частиною прилеглих районів країни – загалом до 20% міжнародно визнаної території.

Режим припинення вогню був встановлений у травні 1994 року. Мінська група ОБСЄ, створена в 1992 році, є посередником у налагодженні переговорів про мирне врегулювання конфлікту. До групи входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина. Співголовами групи є Росія, Франція і США.
Всередині оперного театру в Єревані група людей, переважно жінки, працюють над виробництвом життєво важливого спорядження для військових Вірменії
1 Всередині оперного театру в Єревані група людей, переважно жінки, працюють над виробництвом життєво важливого спорядження для військових Вірменії
Обрізки відходів тканини,&nbsp;пожертвувані різними фабриками з усієї Вірменії, розрізаються на шматки...
2 Обрізки відходів тканини, пожертвувані різними фабриками з усієї Вірменії, розрізаються на шматки...
...потім протягуються в рибальську сітку...&nbsp; &nbsp;
3 ...потім протягуються в рибальську сітку... 
 
...щоб зробити камуфляжну сітку. Ця завершена сітка згортається перед доставкою до військ Вірменії на фронті
4 ...щоб зробити камуфляжну сітку. Ця завершена сітка згортається перед доставкою до військ Вірменії на фронті
Єва Геворгян, контрабасистка Вірменської національної філармонії, є однією з кількох елітних музикантів, які зараз займаються волонтерством в тій самій будівлі, в якій зазвичай проводять концерти. Геворгян сказала Радіо Свобода, що на фронті була терміново потрібна маскувальна сітка. &laquo;Це недешево, і [Вірменія] не має так багато&nbsp;грошей&raquo;, &ndash; каже вона. &nbsp;
5 Єва Геворгян, контрабасистка Вірменської національної філармонії, є однією з кількох елітних музикантів, які зараз займаються волонтерством в тій самій будівлі, в якій зазвичай проводять концерти. Геворгян сказала Радіо Свобода, що на фронті була терміново потрібна маскувальна сітка. «Це недешево, і [Вірменія] не має так багато грошей», – каже вона.

 
У гардеробі оперного театру в Єревані дві жінки заправляють обрізки тканини на майже завершену маскувальну сітку. Геворгян каже, що у неї та її колег-музикантів &laquo;у всіх є друзі на передовій, яких ми чекаємо. Це жахливо&raquo;. Вона каже, що молоді жінки, як вона, &laquo;не можуть просто сидіти вдома і нічого не робити&raquo; &nbsp;
6 У гардеробі оперного театру в Єревані дві жінки заправляють обрізки тканини на майже завершену маскувальну сітку.

Геворгян каже, що у неї та її колег-музикантів «у всіх є друзі на передовій, яких ми чекаємо. Це жахливо». Вона каже, що молоді жінки, як вона, «не можуть просто сидіти вдома і нічого не робити»

 
Жінки за роботою на сцені оперного театру 29 жовтня. Давід Агаджанян, який організував волонтерські роботи у театрі, повідомив Радіо Свобода, що в 25 громадських будівлях по всьому Єревану працює понад 700 людей
7 Жінки за роботою на сцені оперного театру 29 жовтня.

Давід Агаджанян, який організував волонтерські роботи у театрі, повідомив Радіо Свобода, що в 25 громадських будівлях по всьому Єревану працює понад 700 людей
Жінки сортують клаптики тканини на головній сцені театру. Окрім маскувальної сітки, яка використовується для приховування військових позицій та бронетехніки, за словами Агаджаняна, волонтери також виготовляють одяг та інші предмети, необхідні на передовій &nbsp;
8 Жінки сортують клаптики тканини на головній сцені театру.

Окрім маскувальної сітки, яка використовується для приховування військових позицій та бронетехніки, за словами Агаджаняна, волонтери також виготовляють одяг та інші предмети, необхідні на передовій

 
Професійні музиканти працюють над сіткою в гардеробі оперного театру &nbsp;
9 Професійні музиканти працюють над сіткою в гардеробі оперного театру


 
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Еймос Чаппл

Фотограф та дослідник фотографії, який народився в Новій Зеландії та має особливий інтерес до колишнього СРСР.

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