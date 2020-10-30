6 У гардеробі оперного театру в Єревані дві жінки заправляють обрізки тканини на майже завершену маскувальну сітку.



Геворгян каже, що у неї та її колег-музикантів «у всіх є друзі на передовій, яких ми чекаємо. Це жахливо». Вона каже, що молоді жінки, як вона, «не можуть просто сидіти вдома і нічого не робити»



