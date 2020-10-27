Помпео закликав лідерів Азербайджану та Вірменії припинити бойові дії

Державний секретар США Майк Помпео закликав лідерів Азербайджану та Вірменії Ільхама Алієва та Нікола Пашиняна припинити бойові дії у Нагірному Карабаху та повернутися до переговорів.

Як повідомили у Держдепартаменті США, Помпео провів телефонну розмову з очільниками Вірменії та Азербайджану.

«Секретар наголосив на важливості повного впровадження режиму припинення вогню, узгодженого в Москві 10 жовтня», – мовиться у повідомленні.

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Конфлікт у Нагірному Карабасі і прилеглих до нього районах Азербайджану, які з початку 1990-х років контролювали підтримувані Єреваном етнічні вірменські сили, загострився наприкінці вересня. Азербайджан розпочав масштабний наступ із метою відновити контроль над приблизно 20% своєї міжнародно визнаної території. Про повну підтримку дій Баку заявила Туреччина. У Москві досягнули угоди про припинення вогню, проте обидві сторони заявляють про її порушення. Бої тривають.

Сторони конфлікту в Карабасі звинувачують одна одну в ударах по цивільних об'єктах, що теж може бути розцінено як воєнний злочин.

24 жовтня міністр закордонних справ Вірменії Зограб Мнацаканян та голова МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов зустрілися з заступником державного секретаря Сполучених Штатів Стівеном Біґуном і домовилися зберігати відданість домовленості про припинення вогню в Нагірному Карабасі. Домовленість набула чинності з 8 ранку за локальним часом.