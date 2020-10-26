Азербайджан і Вірменія обмінялися звинуваченнями в порушенні перемир’я майже одразу після початку його дії

Вірменія та Азербайджан звинувачують одне одного в порушенні гуманітарного припинення вогню в регіоні Нагірного Карабаху невдовзі після того, як воно набрало чинності 26 жовтня.

Міністерство оборони Вірменії заявило, що азербайджанські війська двічі порушили перемир’я обстрілами.

«Чергове порушення припинення вогню було зафіксоване близько 9:10 ранку. Азербайджанська сторона цілилася в об’єкти, розташовані на південносхідному напрямку, випустивши в цей бік п’ять артилерійських снарядів», – заявила прессекретарка вірменського Міноборони Шушан Степанян.

У дописі на фейсбук-сторінці вона додала, що попереднє порушення відбулося о 8:45 ранку за місцевим часом, коли обстрілів зазнали військові на північний схід від Арцаху.

Водночас прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що «попри кілька провокацій, припинення вогню наразі загалом триває». Він додав, що вірменська сторона планує «суворо дотримуватися режиму припинення вогню».

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Натомість Міністерство оборони Азербайджану заявило, що його війська дотримувалися режиму тиші, натомість звинуватило вірменських військ у «черговому грубому порушенні» перемир’я.

Президент Азербайджану Ільгам Алієв у зверненні 26 жовтня сказав, що Баку хоче розв’язати конфлікт у Нагірному Карабасі політичними чи військовими методами.

Він повторив вимогу до вірменських військ залишити регіон як передумову припинення протистояння.

24 жовтня міністр закордонних справ Вірменії Зограб Мнацаканян та голова МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов зустрілися з заступником державного секретаря Сполучених Штатів Стівеном Біґуном і домовилися зберігати відданість домовленості про припинення вогню в Нагірному Карабасі. Домовленість набула чинності з 8 ранку за локальним часом.