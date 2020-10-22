Алієв допускає «культурну автономію» для вірмен Карабаху

Президент Азербайджану Ільгам Алієв не виключив можливості надання «культурної автономії» Нагірному Карабаху. Про це азербайджанський лідер заявив в інтерв’ю державному телеканалу АзТБ.

Алієв навів приклад «розвинених країн Європи», в яких у людей «є певні права в рамках своїх муніципалітетів і громад». Які саме це країни, президент Азербайджану не уточнив, додавши лише, що у вірмен, які проживають на території країни, «теж можуть бути подібні контакти».

При цьому Алієв заявив, що «ніколи не дозволить створити на території Азербайджану другу вірменську державу», і що його армія продовжить відвойовувати «окуповані землі».

21 жовтня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що конфлікт у Нагірному Карабасі не має дипломатичного розв’язання. Пашинян закликав мерів вірменських міст організувати добровільні загони, а населення «взяти зброю в руки».

Відразу після цього МЗС Вірменії виступило із заявою, що суперечить словам голови уряду. У відомстві наголосили, що розв’язати конфлікт можна лише мирним шляхом.

І Баку, і Єреван, попри офіційно оголошене тимчасове перемир’я і переговори про розв’язання конфлікту, повідомляють про продовження обстрілів. У Нагірному Карабаху заявили, що від кінця вересня в боях загинуло понад 800 вірменських військових. Азербайджан свої військові втрати не розкриває, повідомляючи лише про десятки жертв серед цивільних.

Конфлікт у Нагірному Карабасі і прилеглих до нього районах Азербайджану, які з початку 1990-х років контролювали підтримувані Єреваном етнічні вірменські сили, загострився наприкінці вересня. Азербайджан розпочав масштабний наступ із метою відновити контроль над приблизно 20% своєї міжнародно визнаної території. Про повну підтримку дій Баку заявила Туреччина.