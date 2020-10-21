Пашинян: конфлікт у Карабаху не має дипломатичного розв’язання

Конфлікт у Нагірному Карабасі не має дипломатичного розв’язання. З такою заявою 21 жовтня виступив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

«Наші наступні дії – це боротьба до кінця, в ім’я прав нашого народу», – заявив він під час прямого ефіру на своїй сторінці у фейсбуці. Пашинян закликав мерів організувати добровільні загони, а населення «взяти зброю в руки».

Помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв заявив, що слова Пашиняна свідчать про небажання Єревана врегулювати конфлікт шляхом переговорів.

Заява Пашиняна пролунала на тлі переговорів про розв’язання вірменсько-азербайджанського конфлікту, які тривають. Президент Вірменії Армен Саркісян вирушив із візитом до Брюсселя, де зустрінеться з представниками НАТО і Євросоюзу.

Міністри закордонних справ Азербайджану і Вірменії тим часом прибули на переговори до Москви. Там вони окремо зустрілися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і обговорили умови припинення вогню в Нагірному Карабасі.

Світові лідери закликають сторони конфлікту до припинення вогню. Але Баку і Єреван 21 жовтня повідомили про продовження обстрілів. Етнічні вірмени, які контролюють більшу частину Нагірного Карабаху, заявили, що з кінця вересня в боях загинули понад 800 вірменських військових. Азербайджан свої втрати не розкриває.

Група Conflict Intelligence Team заявила 21 жовтня, що знайшла підтвердження того, що на боці Азербайджану воюють сирійські найманці. Раніше про це говорив президент Франції, світові ЗМІ і російські військові. Баку і Анкара ці повідомлення відкидають.

Конфлікт у Нагірному Карабасі і прилеглих до нього районах Азербайджану, які з початку 1990-х років контролювали підтримувані Єреваном етнічні вірменські сили, загострився наприкінці вересня. Азербайджан розпочав масштабний наступ із метою відновити контроль над приблизно 20% своєї міжнародно визнаної території. Про повну підтримку дій Баку заявила Туреччина.

Сторони вже двічі погоджували припинення вогню, але майже одразу після цього заявляли про порушення домовленостей. Бойові дії в Нагірному Карабасі і прилеглих районах тривають.