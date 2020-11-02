«Аллаху акбар». Навіщо у Криму зняли фейк про чеченців у Нагірному Карабасі?

У Криму зняли фейк про те, як чеченці воюють у Нагірному Карабасі. Фальшивку викрили журналісти проєкту Кавказ.Реалії. Радіо Свобода вирушило на місце зйомок у Крим і з’ясувало, що недавно там знімали три російські художні фільми. Усі – про війну на Близькому Сході. Кому було вигідно видавати Крим за Нагірний Карабах, а акторську масовку – за чеченців, читайте у матеріалі.

Поки у Нагірному Карабасі триває війна, у Криму знімають фільми про війну. А бекстейдж кінострічок хтось перетворює на фейк. Відео з назвою «Чеченці воюють у Карабасі?!» гуляє соцмережами, передовсім – чеченськими пабліками. У ролику – кулемет, чоловіки зі зброєю та у формі без розпізнавальних знаків, перевернута автівка та щось схоже на тіло людини під нею. Радіо Свобода переклало розмову чоловіків з чеченської мови.

– Сюди подивись!

– Нічого собі!

– Аллаху акбар! («Бог великий!»)

– Ва алейкум салям! («І вам мир!»)

– Як справи? Добре почуваємося?

– Бог у поміч!

– Війна йде, бач.

– А тут, бачиш? Аварію влаштували, он звідси стріляв кулемет.

Ролик дослідили журналісти проєкту Кавказ.Реалії. Вони довели, що це фейк, який був знятий у Криму й окремо озвучений чеченською. Журналіст Іван Мартиненко звернув увагу на незвичну споруду – місток понад дорогою.

Оскільки в Морському не відбувалися бойові дії, то там знімали російський художній фільм

«Обрали цей кадр, зробили скріншот, перевірили його через Google-зображення та Яндекс-зображення. Виявилося, що фотографії цього мосту вже публікувалися в блогах і соціальних мережах тих людей, які живуть у Криму або подорожували там. По знімках ми зрозуміли, що йдеться про село Морське. Оскільки у Морському не відбувалися бойові дії, то, скоріш за все, там знімали російський художній фільм», – розповів Іван.

Поблизу Морського, на місці знімання фейку, Радіо Свобода знайшло стріляні гільзи. Міст, який потрапив у ролик – це частина радянської недобудови, санаторію Новолипецького металургійного комбінату.

У 2020 році відразу кілька російських режисерів знімали там бойовики. Спробуймо з’ясувати, яку саме стрічку використали для створення фейку.

Режисер Олексій Учитель продюсує фільм «Пальміра». Картину про війну в Сирії знімали в околицях Судака. У кульмінації російські сапери розміновують стародавні пам’ятки, а на руїнах сирійського міста грає оркестр під керівництвом Валерія Гергієва.

Оператор стрічки Морад Абдель-Фаттах повідомив Радіо Свобода, що на відео з назвою «Чеченці воюють у Карабасі?!» не їхні декорації та масовка.

«Ні, це не наш фільм», – відповів він.

Напередодні загострення ситуації у Нагірному Карабасі у Криму знімали фільм «Шугалєй-2».

Максим Шугалєй – реальний росіянин, політтехнолог. У травні 2019 року його заарештували в Лівії за втручання у президентські вибори.

За інформацією ЗМІ, Шугалєй – людина Євгенія Пригожина, який є кухарем Путіна та власником «фабрики тролів».

«Знімання «Шугалєй-2» проходило у Криму в районі села Морське, на території недобудованого пансіонату «Липецький металург», – повідомляли «РІА Новості».

Знімання фільму зі сторони ні з чим не сплутати

Стрічка належить російській кінокомпанії «Триікс Медіа».

Радіо Свобода запитало в піар-відділу, чи могла масовка картини потрапити на фейкове відео.

«Зйомки фільму зі сторони ні з чим не сплутати. «Шугалєй» знімали в липні», – відповіла піарниця Анастасія Третьякова.

Картина під робочою назвою «Небо» – ще одна стрічка, яку цієї осені знімали у закинутому санаторії поблизу Морського. Вона розповідає про події 2015 року. Тоді Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24М, що порушив її кордон.

У пабліку села Морське в російській соцмережі «Вконтакті» є повідомлення про завершення знімання стрічки «Небо» та обурення російської туристки через перекриття дороги.

Їдемо, милуємося пейзажами. І тут – уздовж дороги якісь люди з автоматами стоять. І в душі похололо!

«Хто знав, що це кіно знімають?! Хоч би табличку з інформацією повісили неподалік від місця зйомок… Ми вперше у Криму. Їдемо відпочивати у Ялту. Їдемо та їдемо, милуємося пейзажами. І тут – уздовж дороги якісь люди з автоматами стоять. І в душі похололо! Реально страшно було!» – залишила відгук росіянка.

Масовка та реквізит «Неба» на аматорських YouTube-відео схожі на ті, що на фейковому ролику.

Однак піарниця кінокомпанії «Триікс Медіа» Анастасія Третьякова заперечила, що на фейковому відео – знімальний майданчик «Неба».

Поруч із людьми з автоматами завжди стоять люди з камерами та іншою технікою

«Наші зйомки ніколи ні в кого не викликали побоювань та сумнівів у тому, що знімається кіно. Поруч із людьми з автоматами завжди стоять люди з камерами та іншою технікою, а поряд припарковані грімвагени (пересувний гримерно-костюмерний комплекс для зйомок – ред.). Наша знімальна група сказала, що це не наші зйомки», – заявила Анастасія.

Для жителів Морського знімання «Неба» стало великою подією.

«Зупинились дві автівки, гармати якісь, військові такі бородаті. Я так здивувалася, подумала, що проходять військові навчання. Сказали: «Це знімання стрічки». Чоловіки такі бородаті – на що завгодно можна подумати: і на Кавказ, і на Карабах, і на Вірменію», – розповідає Наталія.

Сувеніри зі стрічки «Небо» – дві ядерні боєголовки та одна міна

«З останньої стрічки «Небо» до нашого музею в Будинку культури перейшли сувеніри – дві ядерні боєголовки та одна міна (муляжі)», – пишається місцева жителька Марія.

Жителям села спостерігати за знімальним процесом було тим більше цікаво, бо через коронавірусну епідемію усі розважальні заходи заборонили.

У редакції Кавказ.Реалії немає інформації, що найманці з Чечні беруть участь у війні в Карабасі.

У журналістів є кілька версій того, навіщо хтось фальсифікує відео.

Окрім збирання переглядів, мета у людей могла бути лише одна – спровокувати ескалацію конфлікту

«Можливо, це просто бажання хайпанути на гарячій темі. У 1990-ті вихідці з Чечні дійсно воювали на стороні Азербайджану в Нагірному Карабасі. Можливо, зараз це було використано як тригер. Окрім збирання переглядів, мета у людей могла бути лише одна – спровокувати ескалацію конфлікту», – пояснює журналіст Іван Мартиненко.

27 вересня 2020 року, у перший день загострення в Нагірному Карабасі, глава Чечні Рамзан Кадиров закликав усі сторони «зупинити безглузде кровопролиття». Проте міністр охорони здоров’я Чечні Ельхан Сулейманов висловив підтримку Азербайджану, в якому народився і виріс.

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