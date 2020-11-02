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02 листопада 2020, Київ 10:23
Крим.Реалії ТБ

«Аллаху акбар». Навіщо у Криму зняли фейк про чеченців у Нагірному Карабасі?

Фотоколаж: актори масовки під час знімання російських бойовиків у Криму

У Криму зняли фейк про те, як чеченці воюють у Нагірному Карабасі. Фальшивку викрили журналісти проєкту Кавказ.Реалії. Радіо Свобода вирушило на місце зйомок у Крим і з’ясувало, що недавно там знімали три російські художні фільми. Усі – про війну на Близькому Сході. Кому було вигідно видавати Крим за Нагірний Карабах, а акторську масовку – за чеченців, читайте у матеріалі.

Поки у Нагірному Карабасі триває війна, у Криму знімають фільми про війну. А бекстейдж кінострічок хтось перетворює на фейк. Відео з назвою «Чеченці воюють у Карабасі?!» гуляє соцмережами, передовсім – чеченськими пабліками. У ролику – кулемет, чоловіки зі зброєю та у формі без розпізнавальних знаків, перевернута автівка та щось схоже на тіло людини під нею. Радіо Свобода переклало розмову чоловіків з чеченської мови.

– Сюди подивись!

– Нічого собі!

– Аллаху акбар! («Бог великий!»)

– Ва алейкум салям! («І вам мир!»)

– Як справи? Добре почуваємося?

– Бог у поміч!

– Війна йде, бач.

– А тут, бачиш? Аварію влаштували, он звідси стріляв кулемет.

Ролик дослідили журналісти проєкту Кавказ.Реалії. Вони довели, що це фейк, який був знятий у Криму й окремо озвучений чеченською. Журналіст Іван Мартиненко звернув увагу на незвичну споруду – місток понад дорогою.

Місток поблизу села Морське у Криму. Скріншот із сервісу «Яндекс.Карты»
Місток поблизу села Морське у Криму. Скріншот із сервісу «Яндекс.Карты»
Оскільки в Морському не відбувалися бойові дії, то там знімали російський художній фільм
Іван Мартиненко

«Обрали цей кадр, зробили скріншот, перевірили його через Google-зображення та Яндекс-зображення. Виявилося, що фотографії цього мосту вже публікувалися в блогах і соціальних мережах тих людей, які живуть у Криму або подорожували там. По знімках ми зрозуміли, що йдеться про село Морське. Оскільки у Морському не відбувалися бойові дії, то, скоріш за все, там знімали російський художній фільм», – розповів Іван.

Поблизу Морського, на місці знімання фейку, Радіо Свобода знайшло стріляні гільзи. Міст, який потрапив у ролик – це частина радянської недобудови, санаторію Новолипецького металургійного комбінату.

У 2020 році відразу кілька російських режисерів знімали там бойовики. Спробуймо з’ясувати, яку саме стрічку використали для створення фейку.

Гільза на місці, де був знятий фейк. Крим, жовтень 2020 року
Гільза на місці, де був знятий фейк. Крим, жовтень 2020 року

Режисер Олексій Учитель продюсує фільм «Пальміра». Картину про війну в Сирії знімали в околицях Судака. У кульмінації російські сапери розміновують стародавні пам’ятки, а на руїнах сирійського міста грає оркестр під керівництвом Валерія Гергієва.

Новина про знімання стрічки «Пальміра» з кримського сайту
Новина про знімання стрічки «Пальміра» з кримського сайту

Оператор стрічки Морад Абдель-Фаттах повідомив Радіо Свобода, що на відео з назвою «Чеченці воюють у Карабасі?!» не їхні декорації та масовка.

«Ні, це не наш фільм», – відповів він.

Напередодні загострення ситуації у Нагірному Карабасі у Криму знімали фільм «Шугалєй-2».

Максим Шугалєй – реальний росіянин, політтехнолог. У травні 2019 року його заарештували в Лівії за втручання у президентські вибори.

Заарештовані в Лівії росіяни: перекладач Самер Суейфан (ліворуч) та політтехнолог Максим Шугалєй (праворуч)
Заарештовані в Лівії росіяни: перекладач Самер Суейфан (ліворуч) та політтехнолог Максим Шугалєй (праворуч)

За інформацією ЗМІ, Шугалєй – людина Євгенія Пригожина, який є кухарем Путіна та власником «фабрики тролів».

«Знімання «Шугалєй-2» проходило у Криму в районі села Морське, на території недобудованого пансіонату «Липецький металург», – повідомляли «РІА Новості».

Знімання фільму зі сторони ні з чим не сплутати
Анастасія Третьякова

Стрічка належить російській кінокомпанії «Триікс Медіа».

Радіо Свобода запитало в піар-відділу, чи могла масовка картини потрапити на фейкове відео.

«Зйомки фільму зі сторони ні з чим не сплутати. «Шугалєй» знімали в липні», – відповіла піарниця Анастасія Третьякова.

Картина під робочою назвою «Небо» – ще одна стрічка, яку цієї осені знімали у закинутому санаторії поблизу Морського. Вона розповідає про події 2015 року. Тоді Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24М, що порушив її кордон.

У пабліку села Морське в російській соцмережі «Вконтакті» є повідомлення про завершення знімання стрічки «Небо» та обурення російської туристки через перекриття дороги.

Обурення туристки з Росії через перекриття дороги в Морському, де відбувалося знімання стрічки «Небо»
Обурення туристки з Росії через перекриття дороги в Морському, де відбувалося знімання стрічки «Небо»
Їдемо, милуємося пейзажами. І тут – уздовж дороги якісь люди з автоматами стоять. І в душі похололо!
туристка з Росії

«Хто знав, що це кіно знімають?! Хоч би табличку з інформацією повісили неподалік від місця зйомок… Ми вперше у Криму. Їдемо відпочивати у Ялту. Їдемо та їдемо, милуємося пейзажами. І тут – уздовж дороги якісь люди з автоматами стоять. І в душі похололо! Реально страшно було!» – залишила відгук росіянка.

Масовка та реквізит «Неба» на аматорських YouTube-відео схожі на ті, що на фейковому ролику.

Декорації та масовка зі зйомок «Неба» на аматорському відео схожі на ті, що на фейку
Декорації та масовка зі зйомок «Неба» на аматорському відео схожі на ті, що на фейку

Однак піарниця кінокомпанії «Триікс Медіа» Анастасія Третьякова заперечила, що на фейковому відео – знімальний майданчик «Неба».

Поруч із людьми з автоматами завжди стоять люди з камерами та іншою технікою
Анастасія Третьякова

«Наші зйомки ніколи ні в кого не викликали побоювань та сумнівів у тому, що знімається кіно. Поруч із людьми з автоматами завжди стоять люди з камерами та іншою технікою, а поряд припарковані грімвагени (пересувний гримерно-костюмерний комплекс для зйомок – ред.). Наша знімальна група сказала, що це не наші зйомки», – заявила Анастасія.

Для жителів Морського знімання «Неба» стало великою подією.

«Зупинились дві автівки, гармати якісь, військові такі бородаті. Я так здивувалася, подумала, що проходять військові навчання. Сказали: «Це знімання стрічки». Чоловіки такі бородаті – на що завгодно можна подумати: і на Кавказ, і на Карабах, і на Вірменію», – розповідає Наталія.

Сувеніри зі стрічки «Небо» – дві ядерні боєголовки та одна міна
Марія

«З останньої стрічки «Небо» до нашого музею в Будинку культури перейшли сувеніри – дві ядерні боєголовки та одна міна (муляжі)», – пишається місцева жителька Марія.

Жителям села спостерігати за знімальним процесом було тим більше цікаво, бо через коронавірусну епідемію усі розважальні заходи заборонили.

У редакції Кавказ.Реалії немає інформації, що найманці з Чечні беруть участь у війні в Карабасі.

У журналістів є кілька версій того, навіщо хтось фальсифікує відео.

Окрім збирання переглядів, мета у людей могла бути лише одна – спровокувати ескалацію конфлікту
Іван Мартиненко

«Можливо, це просто бажання хайпанути на гарячій темі. У 1990-ті вихідці з Чечні дійсно воювали на стороні Азербайджану в Нагірному Карабасі. Можливо, зараз це було використано як тригер. Окрім збирання переглядів, мета у людей могла бути лише одна – спровокувати ескалацію конфлікту», – пояснює журналіст Іван Мартиненко.

27 вересня 2020 року, у перший день загострення в Нагірному Карабасі, глава Чечні Рамзан Кадиров закликав усі сторони «зупинити безглузде кровопролиття». Проте міністр охорони здоров’я Чечні Ельхан Сулейманов висловив підтримку Азербайджану, в якому народився і виріс.

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