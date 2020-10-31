Пашинян просить Путіна про підтримку у зв'язку з Карабахом

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вранці 31 жовтня надіслав листа президентові Росії Володимиру Путіну і попросив його про підтримку в зв'язку з військовим конфліктом в Нагірному Карабасі. Останні зіткнення в Карабасі в цьому листі названі «азербайджано-турецької військовою агресією проти Нагірного Карабаху», цитує листа МЗС Вірменії.

«З огляду на наближення бойових дій до кордону Вірменії, та факти посягань на територію Вірменії, які вже мали місце, прем'єр-міністр Республіки Вірменія звернувся до президента Російської Федерації за негайним проведенням консультацій з метою визначення виду і розміру допомоги, яку Російська Федерація може надати Республіці Вірменія для забезпечення її безпеки, ґрунтуючись на союзницьких відносин між Вірменією і Росією і статті 2 «Договору про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу» від 29 серпня 1997 року», – йдеться в повідомленні МЗС Вірменії.

МЗС Росії через кілька годин випустило заяву в зв'язку зі зверненням Пашиняна до Путіна. У ньому сказано, що підтримка буде надана, якщо бойові дії почнуться безпосередньо на території Вірменії.

«Відповідно до Договору Росія надасть Єревану всю необхідну допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії», – йдеться в заяві на сайті російського зовнішньополітичного відомства.

Прессекретар ОДКБ Володимир Зайнетдінов повідомив російському новинному агентству «Інтерфаксу», що Єреван поки не звертався за допомогою в ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку), куди входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія і Таджикистан.

Збройний конфлікт у Нагірному Карабасі різко загострився наприкінці вересня. В Азербайджані і Вірменії зараз введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Обидві сторони повідомляють про вбитих і поранених, в тому числі серед цивільного населення і обстрілів мирних міст.

Кілька разів сторони домовлялися про тимчасове припинення вогню «в гуманітарних цілях» – для обміну військовополоненими та іншими утримуваними особами та тілами загиблих, але відразу ж звинувачували одна одну в порушенні домовленостей.

З 26 жовтня повинен був набути чинності черговий режим припинення вогню, який був досягнутий після переговорів держсекретаря США Майка Помпео з главами МЗС Вірменії і Азербайджану. Але і цього разу обидві сторони заявили про порушення перемир'я.

Територіальна суперечка між Вірменією і Азербайджаном через Нагірний Карабах триває з кінця 1980-х років. Населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область за підтримки Вірменії заявила про вихід з Азербайджанської РСР, а у вересні 1991 року оголосила про створення «Нагірно-Карабахської республіки».

За період збройного конфлікту 1988-1994 років в сепаратистському регіоні загинули 30 тисяч осіб, більше сотні тисяч стали біженцями і вимушеними переселенцями.

«Нагірно-Карабахська республіка» офіційно не визнана жодною з країн ООН, в тому числі Вірменією, яка наполягає, що «НКР» повинна бути незалежною. У 1993 році ООН прийняла чотири резолюції з вимогами виведення вірменських військ з Карабаху і визнанням території частиною Азербайджану.