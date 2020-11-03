Азербайджан повідомив про втрати за час боїв у Нагірному Карабасі

Азербайджан заявив 3 листопада про 91 загиблого і сотні поранених цивільних від часу відновлення боїв із вірменськими етнічними силами в Нагірному Карабасі – міжнародно визнаній території Азербайджану, яку Баку не контролює вже близько 30 років.

Дані навів офіс генпрокурора Азербайджану, уточнивши, що чмсло поранених під час обстрілів становить понад 400.

Бойові дії підтримуваними Єреваном вірменськими етнічними силами та армією Азербайджану тривають із 27 вересня. Обидві сторони заявляють про втрати, в тому числі серед цивільних. Але перевірити інформацію з інших джерел вкрай важко.

Міністерство оборони Азербайджану 3 листопада звинуватило вірменських військових в обстрілі міста Фізулі та прилеглих сіл у Нагірному Карабасі із застосуванням реактивної системи залпового вогню «Смерч». Раніше в Баку повідомляли, що місто Фізулі було взяте під контроль під час операції азербайджанських сил.

Збройні сили Вірменії назвали неправдивою інформацію про обстріл міста Фізулі. Натомість етнічні вірменські сили в Нагірному Карабасі повідомили про обстріл азербайджанськими військовими з системи «Смерч» міст Шуші і Мартуні. У Баку це заперечують.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах триває з останніх років існування Радянського Союзу. Регіон, населений переважно вірменами, в 1991 році оголосив про незалежність від Азербайджану, але жодна з країн світу цього не визнала.

Баку і Єреван покладають один на одного відповідальність за нове загострення та зриви гуманітарного перемир’я. Воно оголошувалося вже тричі. Востаннє це відбулося 26 жовтня, коли домовленість була досягнута за посередництва США. Попередні два перемир’я погодили за участю Росії та Франції.