Зеленський на сторінці президента відповів на закиди кінорежисера і актора КВК щодо конфлікту в Нагірному Карабасі

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна «не підживлює» протистояння Азербайджану та Вірменії в спірному регіоні Нагірний Карабах і не постачала Азербайджану озброєння у вигляді фосфорних бомб. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, відповідаючи на репліки російсько-вірменського режисера Саріка Андреасяна про те, що нібито Україна постачає фосфорні боєприпаси в Азербайджан і від яких «гинуть вірменські діти» в Нагірному Карабасі.

«Розумію, Сарік, що це дійсно болить. І що моторошно стає, коли на власні очі бачиш, що таке справжня війна. І що хочеться рвати й метати, аби не було цього у твоєму домі. Так? Але... Ну, точно не треба брати на себе роль носія чужих фейків. Розумію, що й чому робить російська пропаганда, і чому вона тотально бреше. Але тебе не розумію абсолютно. Бо Україна ніколи й нікуди не постачала ніяких фосфорних бомб. Взагалі. Особливо в місця, де вже гаряче, і де вже багато гарячих голів, які хочуть там щось «геополітично порєшать», – заявив Зеленський.

Крім того, президент сказав, що «Україна виступає проти будь-яких кривавих конфліктів».

«Ми не підтримуємо ескалації. І не підживлюємо протистояння. Просто тому, що самі переживаємо вже сьомий рік дуже жорстоку війну. І це інший емоційний фон. Ми категорично проти війн і проти провокацій на військову тематику. Підтвердженням цього є наше прагнення до миру», – додав Зеленський.

1 листопада російсько-вірменський кінорежисер, актор КВК Сарік Андреасян позначиу у Instagram офіційну сторінку президента Володимира Зеленського під дописом, у якому заявив, що через нібито військову допомогу Азербайджану в української влади «руки в крові».

Конфлікт у Нагірному Карабасі і прилеглих до нього районах Азербайджану, які з початку 1990-х років контролювали підтримувані Єреваном етнічні вірменські сили, загострився наприкінці вересня. Азербайджан розпочав масштабний наступ із метою відновити контроль над приблизно 20% своєї міжнародно визнаної території. Сторони вже погоджували припинення вогню, але майже одразу після цього заявляли про порушення домовленостей. Бойові дії в Нагірному Карабасі і прилеглих районах тривають.