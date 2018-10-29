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29 Жовтень 2018, Київ 16:52
Новини | Події

Поліція затримала двох підозрюваних у вбивстві п’ятьох людей

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Поліцейські Дніпропетровської області затримали двох чоловіків за підозрою у вбивстві п’ятьох людей – про це повідомляє обласне управління Нацполіції 29 жовтня.

Згідно з повідомленням, тіло однієї з жертв знайшли ще 24 жовтня на території домоволодіння в Кривому Розі.

«Поліцейські встановили підозрюваного у вбивстві – ним виявився 29-річний громадянин Російської Федерації. В ході розслідування з’ясувалося, що на території домоволодіння закопано ще 4 тіла – трьох чоловіків та жінки. Поліція встановила, що до їх вбивства причетний 65-річний чоловік, який вже був раніше судимим та провів 30 років за гратами за скоєння тяжких злочинів», – повідомляє прес-служба поліції.

За даними поліцейських, підозрювані скоювали вбивства з травня до початку жовтня 2018 року.

Зараз правоохоронці намагаються встановити особи вбитих та точні причини смерті. Відкрите кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство, слідчі дії тривають.

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