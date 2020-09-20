Поліція розслідує вибух на підприємстві в Києві, є постраждалі

На підприємстві в Голосіївському районі Києва по обіді 20 вересня стався вибух, повідомляє поліція Києва.

За повідомленням, інцидент стався на підприємстві на вулиці Пирогівський шлях, поліція отримала повідомлення о 16 годині.

«На місце негайно вирушили екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції та представники інших профільних служб та відомств. За попередньою інформацією, під час зварювальних робіт стався вибух, внаслідок чого двоє працівників установи отримали тілесні ушкодження. Наразі їм надається медична допомога. На місці події поліцейські проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини та причини вибуху», – йдеться в заяві.

Назву підприємства поліція не уточнює. На вказаній вулиці розташований Київський пивоварний завод, який входить до структури компанії «Carslberg Україна». Директор компанії Євген Шевченко повідомив у фейсбуці, що йдеться саме про це підприємство.

«Інтернет почали заповнювати новини про вибух на нашому київському заводі. Це правда, вибух стався близько 16:00, коли два працівники підрядної організації виконували зварювання технічних люків на даху очисних споруд. Один з них отримав садна, госпіталізація не знадобилася. Дах очисних споруд пошкоджений – сьогодні всім нам дуже пощастило, що відбулися так легко», – написав він.

За словами Шевченка, вибух газового балону стався через порушення техніки безпеки.

Поліція зареєструвала, але наразі не кваліфікувала подію, зараз здійснює перевірку, за результатами якої надасть їй оцінку.