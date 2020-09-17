Вибух у ресторані в Києві могли спричинити невеликі газові балони, постраждали 3 працівники кухні – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що попередня причина пожежі 17 вересня у ресторані в центрі Києва – вибух невеликих побутових газових балонів, постраждали троє співробітників закладу (а не двоє осіб, як вказувала поліція – ред.).

«Рятувальники попередньо встановили, що в приміщенні кухні внаслідок розігріву печі вибухнули чотири побутові газові балончики місткістю по 0,75 л. Постраждали три працівники кухні, які були поруч, двох із них з опіками і травматичним шоком госпіталізували працівники швидкої медичної допомоги», – повідомили у ДСНС.

Згідно з повідомленням, одна із травмованих осіб отримала допомогу на місці і від подальшої госпіталізації відмовилася.

Остаточну причину виникнення події встановлюють правоохоронні органи, додали в ДСНС.

Раніше сьогодні в поліції повідомляли про надходження близько 16-ї години інформації про вибух в одному з ресторанів, розташованих на Андріївському узвозі у Києві. Правоохоронці вказували, що внаслідок вибуху постраждали дві людини.