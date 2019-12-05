Поліція заявляє, що запобігла викраденню помічниці народного депутата

Працівники Нацполіції запобігли викраденню помічниці народного депутата України, повідомляє пресслужба відомства.

«Зловмисників, які чітко спланували її викрадення з метою вимагання викупу у розмірі 500 тисяч доларів США, затримали. У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії. Досудовим розслідуванням встановлено, що фігуранти ретельно готувалися до злочину: вивчили територію поблизу місця роботи потерпілої, її графік і навіть підготували місце для подальшого утримання після викрадення», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим підозри у вчиненні злочину.

Відповідно до санкції статей, їм загрожує від п’яти до 10 років позбавлення волі.