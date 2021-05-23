Київська поліція повідомила про підозру через підпал авто засновника сайту про ДТП в Києві

Поліція повідомила про підозру ймовірному палію автомобіля засновника спільноти dtp.kiev.ua Владислава Антонова – про це в пресслужбі поліції повідомили 23 травня з посиланням на начальника поліції Андрія Крищенка.

Він заявив, що підозрюваного змогли встановити завдяки, поміж іншого, записам з камер відеоспостереження. Він нібито підійшов до автівки вночі із «заздалегідь заготовленою легкозаймистою рідиною», яку й використав для підпалу.

«Особу підпалювача встановлено. Це – 22-річний уродженець міста Глухів, раніше не судимий. У ході обшуку слідчі вилучили з помешкання правопорушника речові докази», – заявив Крищенко.

Чоловіка підозрюють в умисному знищенні або пошкодженні майна. Йому загрожує від трьох до 10 років ув’язнення.

У лютому 2021 року спільнота dtp.kiev.ua, яка моніторить дорожньо-транспортні пригоди в Києві, повідомила про підпал автомобіля її засновника Владислава Антонова. При цьому один із паліїв, за даними порталу, постраждав.